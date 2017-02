Cirurgias cardíacas é assunto de pauta

No início de novembro do ano passado, a vereadora Maria do Carmo Guilherme cobrou informações do Departamento Regional da Saúde, DRS-X de Piracicaba e Fundação Municipal de Saúde, sobre a situação dos pacientes de Rio Claro que aguardam cirurgias cardiológicas.

Na oportunidade, Maria do Carmo usou da tribuna em Sessão Ordinária e apresentou requerimentos, já aprovados pela Câmara Municipal, que tratavam da regularização de cirurgias como angio, troca de marca passo, troca de válvula, cineangio e ponte de safeno.

A demora no processo aumenta a demanda e prejudica os pacientes que precisam da cirurgia com urgência, muitas vezes internados na UPA por mais de dez dias. Além disso, Maria do Carmo acredita que a falta da orientação no preenchimento dos documentos dificulta a aprovação das guias para a realização do processo.

Ainda sem resultados, a vereadora entrará com um requerimento pedindo a retomada da conversa com os promotores e secretário de saúde de Piracicaba, para que juntos consigam uma pronta resolução para o caso. Uma de suas propostas visa a transferência de uma parte não utilizada do tratamento oncológico para os atendimentos cardíacos.

A parlamentar ressalta que o Programa Saúde da Família (PSF) e Unidade Básica de Saúde (UBS) do município devem fornecer um protocolo de atendimento, conforme pede a Lei de sua autoria, e recomenda que os pacientes façam uma cópia de todos os documentos que forem entregues no processo para utilizar em um futuro procedimento.

“Peço para que os munícipes que estão nessa situação me procurem, assim poderemos encontrar juntos uma solução. Nós temos que tomar alguma atitude antes que os nossos pacientes venham a falecer”, declara.