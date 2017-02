Carnês do IPTU começam a ser entregues nesta semana

A prefeitura enviou na terça-feira (31) o primeiro lote de boletos à distribuidora. O pagamento à vista e a primeira parcela vencem no dia 17 de fevereiro. Quem paga no prazo tem desconto.

Noventa e quatro mil e quinhentos carnês serão distribuídos. A prefeitura dá opção para quem não quer esperar a chegada dos boletos. Desde a segunda semana de janeiro as guias de recolhimento da parcela única e das 11 parcelas estão disponíveis no endereço www.rioclaro.sp.gov.br/iptu2017.

Para o acesso à guia de recolhimento é preciso ter em mãos o código reduzido ou a referência cadastral do imóvel, que são encontrados nos carnês anteriores de IPTU.

Pagar no prazo a parcela única rende desconto de 10% no valor total do carnê. Quem parcelar tem 3% de desconto em cada parcela paga em dia