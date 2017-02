Aula inaugural da rede municipal de ensino acontece nesta quarta-feira

“Vamos apresentar o plano de trabalho do novo governo municipal para o setor e nossas prioridades e metas para 2017”, explica o secretário de Educação, Adriano Moreira. A atividade está programada para começar às 8 horas na Igreja do Nazareno.

O evento é direcionado a professores e servidores da rede municipal de ensino e faz parte da preparação para a volta às aulas nas unidades mantidas pela prefeitura. Os alunos retornam das férias na segunda-feira, dia 6 de fevereiro.

Devido à aula inaugural, o atendimento ao público nas escolas municipais de Rio Claro nesta quarta-feira será feito a partir das 13 horas. Portanto, na Secretaria da Educação, localizada no Núcleo Administrativo Municipal, (NAM, Rua 6, 3265, Alto de Santana), o atendimento ao público será normal.

A rede municipal de ensino de Rio Claro conta com cerca de 20 mil alunos, atendidos em 56 unidades. São ministradas aulas para a Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. A exceção é a escola agrícola, onde também são oferecidas aulas para os anos finais do Ensino Fundamental. A rede oferece, ainda, Educação para Jovens e Adultos (EJA).

A Igreja do Nazareno, onde acontece a aula inaugural da rede municipal de ensino nesta quarta-feira, fica na Avenida 26, 1.189, bairro Santana.