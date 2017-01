Reunião técnica é realizada para definir segurança no Jardim Público

A Secretaria Municipal de Esporte e Turismo, através do seu titular Ronald Penteado, realizou na segunda-feira (30) reunião técnica para tratar da segurança da população no evento carnavalesco que ocorrerá no Jardim Público de Rio Claro. Estiveram presentes no Plenário da Câmara Municipal: secretários Marco Antônio Bellagamba (Segurança), Paulo Roberto de Lima (Obras) e Antônio Penteado (Meio Ambiente), representantes da Defesa Civil, Samu, Polícia Militar, Vigilância Sanitária, Mobilidade Urbana, Guarda Civil Municipal, Fiscalização da Prefeitura, entre outros.

De acordo com o secretário Ronald Penteado, o objetivo é centralizar o evento no Jardim Público. “É um evento voltado para a família que será realizado no Jardim Público. A expectativa é de um público muito maior que em anos anteriores, por isso, precisamos da contribuição de todos os setores para garantir o bem-estar da população”, disse o secretário ao referir-se aos bailes realizados no mesmo local.

Assim, Polícia Militar e Guarda Municipal realizarão ação conjunta para garantir o deslocamento das pessoas com segurança. Desta forma, ficou definido que a população terá acesso ao Jardim Público por meio de quatro pontos estratégicos: pela Rua 3 com Avenida 2; Rua 3 com Avenida 5; Rua 4 com Avenida 2; e Rua 4 com Avenida 5.

Tais pontos de acesso terão controle da Polícia Militar que promete inibir a entrada de pessoas portando capacetes, latas ou garrafas de bebidas, entre outros produtos que possam colocar a segurança em risco.

Caberá à Guarda Municipal posicionar-se na Rua 2 com a Avenida 1 bem como na Rua 5 com a Avenida 1 para orientar às pessoas sobre os locais corretos para o acesso ao Jardim Público. A PM entende que desta forma é possível ter maior controle da população que vai participar do evento.

Os alimentos e bebidas comercializados no evento serão de responsabilidade da Uesca (União das Escolas de Samba da Cidade Azul), cuja renda será revertida para as próprias agremiações. O evento contará ainda com banheiros químicos e de alvenaria.

Por sua vez, o Samu solicitou que sua viatura esteja estacionada em ponto estratégico, na Rua 4 entre Avenidas 2 e 3, para fácil acesso à Santa Casa.

Outra importante solicitação destacada durante a reunião é para que a Secretaria de Meio Ambiente realize avaliação da saúde das árvores existentes no Jardim Público. O titular da pasta Antônio Penteado adiantou que vai tomar as devidas providências.

O evento, previsto inicialmente para acontecer entre sábado de Carnaval, dia 25, e terça-feira, 28, contará ainda com área Kids, que reunirá brinquedos, monitores e guloseimas para garantir a diversão das crianças.

Representantes do Corpo de Bombeiros solicitaram à Setur que elabore projeto contendo itens obrigatórios para a realização do evento. Desta forma, o AVCB (Auto de Vistoria) será expedido.

“As conversas estão evoluindo de forma satisfatória para que possamos ter um evento seguro proporcionando à comunidade momentos de descontração e lazer“, finalizou Ronald Penteado.