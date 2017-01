Presidente do Fundo Social participa de encontro com a 1ª dama do Estado

A reunião foi presidida pela primeira-dama Lu Alckmi e, o evento reuniu prefeitos, primeiras-damas e presidentes de Fundos Municipais da região de Campinas.

De acordo com Doroti, o encontro teve como principal objetivo mostrar os projetos da Escola de Qualificação Profissional e da Horta Educativa que já estão em andamento, além de apresentar as novidades para 2017, como as novas parcerias que podem ser firmadas entre os municípios e o Fundo Social de Solidariedade do Estado nas áreas de Moda, Beleza, Construção Civil e Padaria Artesanal.

“Já temos alguns convênios firmados com o Estado, como por exemplo, a Padaria Artesanal e, vamos estudar a viabilidade de outros projetos que estão sendo disponibilizados e que agreguem a capacitação e geração de renda de acordo com o perfil do nosso município”, explicou a presidente do Fundo Social.

Também participaram da reunião, representantes de mais 31 cidades, entre elas: Aguaí, Águas de Prata, Águas de São Pedro, Analândia, Araras, Brotas, Caconde, Casa Branca, Charqueada, Conchal, Cordeirópolis, Corumbataí, Divinolândia, Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Iracemápolis, Itirapina, Itu, Leme, Mococa, Pirassununga, Rio Claro, Santa Cruz da Conceição, Santa Maria da Serra, Santo Antônio do Jardim, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, São Sebastião da Grama, Tapiratiba, Torrinha e Vargem Grande do Sul.