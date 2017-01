Prefeitura aluga salas para atender 200 crianças do Jardim das Nações 2

Segundo o secretário municipal da Educação, Adriano Moreira, os apartamentos foram entregues em dezembro pelo governo municipal anterior sem que fossem construídas escolas e outros equipamentos sociais necessários para atender os moradores.

Para contornar o problema a prefeitura alugou um imóvel que fica anexo à capela Nossa Senhora Rainha da Paz, no Jardim Esmeralda e que já funcionou como escola em outras ocasiões.

As salas descentralizadas vão atender cerca de 200 alunos (Maternal 2 e Educação Infantil 1 e 2) a partir do dia 6 de fevereiro, quando serão retomadas as aulas na rede municipal de ensino de Rio Claro. Vão ser atendidas três turmas de manhã e quatro à tarde. São crianças matriculadas na escola Hélio Jorge dos Santos, que fica no Complexo Educacional do Jardim Novo I, que não tem capacidade física para atender essa nova demanda.

A estrutura das novas salas de aula está passando por adaptações para melhor atender as crianças. O imóvel recebe pintura e ganhará móveis para acolher crianças e educadores. Serão cinco salas de aulas, banheiros, refeitório, brinquedoteca, pátio, área de lazer e espaço administrativo. Os alunos terão direito a transporte gratuito. “Estamos criando um ambiente que atenda com qualidade as necessidades pedagógicas das crianças”, comenta o prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria.

A rede municipal de ensino de Rio Claro tem cerca de 20 mil alunos atendidos em 56 escolas municipais.