Polícia militar utiliza nova ferramenta para auxílio da redução dos índices criminais

A Polícia Militar em Rio Claro, conta com mais uma ferramenta de ação proativa adotada, para a preservação da ordem pública tendo como alvo a segurança da comunidade, através do Relatório sobre Averiguação de Incidente Administrativo eletrônico – RAIA.

Através da utilização dos tablets, instalados nas viaturas, que realizam o patrulhamento diuturnamente na cidade, os policiais militares contam com uma conexão on-line com a prefeitura do município de Rio Claro, elaborando o relatório e informando os locais onde existem problemas relacionados à falta de iluminação, mato alto, podas de árvores, entre outros incidentes administrativos. Quando o policial se depara com o “incidente administrativo” que pode afetar a ordem pública, ele para, anota o local, os dados e o horário em que notou o problema e os encaminha automaticamente para a prefeitura.

O RAIA foi criado em 2010, mas este ano a Polícia Militar em Rio Claro conta com o envio de informações on-line através da conexão com a Prefeitura de Rio Claro, tendo como finalidade a agilidade na solução dos problemas detectados pelos policiais militares nos bairros do município.

Os relatórios são direcionados à prefeitura, competindo a cada Secretaria a responsabilidade por administrar a questão apresentada, na esfera de suas respectivas atribuições e têm como objetivo auxiliar na diminuição dos índices criminais colaborando diretamente com a segurança da comunidade.