Polícia militar apreende adolescente, esclarece roubo e recupera celular

Durante patrulhamento no Pq. Universitário, os policiais avistaram uma pessoa, em atitude suspeita e após realizarem a abordagem e a vistoria, obtiveram sucesso em localizar um aparelho celular, produto de roubo.

Na sequência o infrator foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi reconhecido com autor do roubo, sendo realizado o registro da ocorrência e o adolescente ouvido e liberado ao seu responsável.