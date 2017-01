NÃO-VIOLÊNCIA E SAUDADE

Ana Lucia Missaglia Guarnieri

Dia 30 de janeiro foi instituído como dia da não-violência e da saudade.

A UNIMED escolheu, neste ano, uma frase de Gandhi – “Não existe um caminho para a paz, a paz é o caminho” – para comemorar a data (ontem, no calendário cronológico) em homenagem à “grande alma” ou a Mohandas Karamchand Gandhi (autor da frase) que foi assassinado com três tiros, há 30 de janeiro de 1948, aos 79 anos, em pleno exercício da paz em benefício do seu povo (Índia), da humanidade e do universo.

Enquanto um número considerável de líderes políticos revolucionários do século XX provocaram guerras e terríveis massacres, Gandhi, um dos maiores pacifistas desse tempo, tudo fez para banir a violência da vida política, sendo morto por um fanático hindu, N. Godse, executado em 1949.

Pouco antes de morrer, o justo e iluminado Mahatma Gandhi deixou este pensamento: “ – Como posso acreditar que só eu tenho razão e que todos os outros estão errados? (…) Devem dizer que sou velho e que não devo intrometer no seu caminho… (Mas) eu convido a virem falar isso em minha frente’.

E não vieram! Mataram-no, impiedosamente, propositalmente! Evitaram o SPIEGEL IM SPIEGEL (de Cello e piano) pois olhar nos seus olhos seria encontrar a paz, a sua e a minha, a do mundo inteiro, na beleza, glória e serviço de toda criação, saída das mãos de Deus , como no Espelho no Espelho.

Domingo p.p. (29), pela TVséc.21, durante a tarde de louvor que precedeu a Missa, anunciou-se o desemprego catalogado de 12 milhões de brasileiros sem trabalho, como resultado “das mãos dos orgulhosos, gananciosos e egoístas”, tendo Pe. Zezinho profetizado que, um dia, vão acabar os que pensam só em si mesmos e em seus grupinhos, voltando o tempo de todos pensarem em todos.

– Que tempo será esse? – O tempo da saudade?

Como tudo evolui e, no decorrer da vida, nada para, entregou-se a muitos eruditos e filólogos uma pesquisa sobre a palavra saudade e a conclusão desse trabalho foi quebrar o mito de que existia somente na Língua Portuguesa, ocupando, hoje, o sétimo lugar, dentre as línguas faladas pelo mundo todo, como uma palavra de interpretação difícil.

Na sua etimologia, saudade vem do Latim, SALITATE, solidão, fazendo parte da mesma família de SALUTE (saúde), saudar, saudação, salutar, salvação, sendo que, no Aurélio, a sua definição é a de substantivo feminino, lembrança nostálgica ou suave de pessoas ou coisas distantes ou extintas, com desejo de tornar a vê-las.

Apesar de ter sido destacado o significado romântico que adquiriu em nossa Língua, saudade permanece como conotação do bem, da vida que se reconstrói mesmo na ausência, pois é impossível ter saudade de coisas ruins, péssimas, avassaladoras, sórdidas, que não cabem nas bem-aventuranças divinas.

Quando se prorroga para o amanhã o prazo de ser feliz é um chute que se dá à Missão de Jesus, que veio salvar o que estava perdido: “Vai, a tua fé te salvou”. “Fazer a cabeça” de que a cruz dos pobres é obrigação para, depois da morte, obter-se o que aqui não alcançou pela justiça, é tornar-se escravo de impérios satânicos. Dos mesmos (britânicos, no caso) que levaram Gandhi a defender o pobre povo da Índia, rumo aos seus direitos de vida e de saúde, conquistados também pelo coração misericordioso da madre Tereza de Calcutá e embalados pela doçura dele: “Não ferir a ninguém”.

Não é sem razão que a UNIMED lançou sua frase – “ Não existe um caminho para a paz, a paz é o caminho”, na recuperação da saúde. Gandhi a realizou, junto a seu povo, no aqui e agora.

Se por pensamentos, palavras, ações e omissões se peca, destroem-se vidas e famílias, também por intermédio do bom sentido que alcançam, junto a Deus, pode-se praticar o exemplo de Elisabeth Leseur :”Uma alma que se eleva, eleva o mundo”. (Elisabeth Leseur figura no livro as Grandes Amizades, em que Felix Leseur, Jacques Maritain, Leon Tolstoi, em seus significativos encontros, ajudavam a reconstruir a humanidade. E Tolstoi foi o escolhido por Gandhi para exercitar o “não ferir a ninguém).

Que a poesia de Mário Quintana nos situe entre a não-violência e a saudade: “Via você na noite, nas estrelas, nos mares/ no brilho do sol e no anoitecer. / Via você no ontem, no hoje, no amanhã…/ Mas não via você no momento./ Que saudade!”