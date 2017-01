Mesmo sem ir à praia, cuidado com o sol e calor excessivos  

Os cuidados básicos com a saúde no verão já fazem parte da rotina de muitas pessoas. Todos sabem que é importante usar protetor solar e proteger-se do sol. No entanto, além da derme é preciso cuidar do coração.

A Doctoralia, uma das plataformas de referência para tirar dúvidas e descobrir formas de prevenção de doenças, traz algumas orientações de especialistas em dermatologia e cardiologia para se proteger do Sol de maneira adequada e manter o corpo saudável nos dias de calor. Dra. Damaris Ortolan, dermatologista cadastrada na Doctoralia, relata que é muito importante o consumo de alimentos ricos em antioxidantes, tais como frutas e verduras, pois eles também têm o efeito protetor e reparador dos tecidos.

Outro alerta é para a escolha do filtro, que deve ter fator de proteção solar de no mínimo FPS 30 e verificar se este possui “proteção UVA” ou “proteção de amplo espectro”. Para pessoas que praticam esportes ou banhistas, também é importante que o protetor solar seja resistente à água. A dose correta do protetor solar é essencial para que o efeito seja completo. Segundo a Dra. Damaris Ortolan, é recomendável que a pessoa utilize duas camadas generosas de protetor solar de 15 a 30 minutos antes da exposição solar e reaplique a cada duas horas. Ou pode-se optar pelo método da “Colher de chá”:

* Cabeça, rosto e pescoço: uma colher de chá;

* Braços e antebraços: uma colher de chá para o lado direito e uma colher de chá para o lado esquerdo;

* Pernas: duas colheres de chá para o lado direito e duas colheres de chá para o lado esquerdo;

* Tronco: duas colheres de chá para frente e duas colheres de chá para o dorso.



Excesso de calor

Além da radiação solar, no verão devemos tomar cuidado com as altas temperaturas. O Dr. Rafael Marchetti, cardiologista cadastrado na Doctoralia, alerta que o calor pode afetar muito a rotina e causar incômodos que podem ser evitados a partir da adoção de alguns hábitos.

O calor excessivo pode provocar desidratação, consequentemente a queda de pressão, tonturas, vertigens e insuficiência renal. Episódios de desmaio por conta da diminuição da pressão arterial também são mais frequentes em dias de temperatura elevada, o que interfere no desempenho das pessoas em suas atividades, provocando sonolência e lentidão. “Por isso, o mais adequado é manter-se hidratado, ingerindo uma quantidade suficiente de líquidos, como água, sucos, chás. É importante evitar bebidas industrializadas e alcoólicas, pois estas podem provocar ainda mais desidratação (perde-se mais água para metabolizar essas bebidas do que o que se ingere)” comenta o Dr. Rafael Marchetti.

Outro ponto a observar é a troca constante de temperatura, entrar em ambientes climatizados e depois enfrentar o calor da rua, pois isso segundo o Dr. Rafael Marchetti pode predispor o organismo a infecções das vias aéreas. “Usar o ventilador diretamente sobre a pessoa, da mesma forma, aumenta o risco de infecção das vias respiratórias”.

Além disso, o choque térmico predispõe à oscilações excessivas da pressão arterial, o que por sua vez aumenta o risco de infarto do miocárdio e derrame cerebral.



Sobre Doctoralia

Doctoralia é a plataforma líder mundial que conecta profissionais de saúde com os pacientes, transformando e melhorando a relação entre eles por meio do fornecimento de ferramentas que contribuem para melhorar a visibilidade online dos profissionais de saúde, ajudando-os a encontrar mais pacientes e a melhor gerenciá-los. No que diz respeito à saúde do usuário, proporciona um espaço para tirar dúvidas, dar opiniões e encontrar o melhor profissional de saúde para atender suas necessidades. Doctoralia tem 9 milhões de usuários mensais e está disponível em 20 países: Brasil, Espanha, México, França, Argentina, Itália, Reino Unido, Canadá, Portugal, Índia, Estados Unidos, Alemanha, Suíça, Holanda, Colômbia, Chile, Emirados Árabes Unidos, Áustria, Peru e Austrália. Conheça mais em www.doctoralia.com.b