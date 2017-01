Mercado de beleza é um dos mais concorridos do Brasil

A crise que atingiu diversos setores da economia brasileira provocou efeito inverso no mercado de beleza e de cuidados pessoais. Essa área tornou-se altamente atrativa para pessoas que buscam novas opções de geração de renda frente a um cenário de instabilidade. Diante dessa realidade, os novos empreendedores, principalmente no ramo de salão de beleza, precisam buscar diferenciais para sair na frente da concorrência.

De acordo com dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmético (ABIHPEC), o número de cabeleireiros aumentou consideravelmente no país nos últimos anos. Em 2010, eram 59 mil cabeleireiros registrados no Brasil como microempreendedores individuais. Em 2015, esse número saltou para mais de 350 mil. O crescimento é ainda maior se somar as empresas e microempresas abertas nessa área.

Pesquisas de mercado, como a da agência britânica Mintel, mostram que os brasileiros não querem abrir mão de cuidar da aparência. Segundo levantamento da Mintel, o consumo no segmento de beleza e cuidados pessoais projeta um crescimento médio de 10% entre 2015 e 2019.

Na avaliação de Leandro Pereira da Silva, docente da área de gestão de negócios do Senac Rio Claro, com o aumento da concorrência no setor de beleza, em especial de salão de beleza, o proprietário de um estabelecimento necessita de qualificação e aperfeiçoamento administrativo para alavancar a rentabilidade da empresa.

“A capacitação profissional é fundamental para enfrentar o mercado competitivo. Uma qualificação com foco no bom desempenho administrativo da empresa fornece ao empreendedor as ferramentas para trabalhar o aumento de lucros e a minimização de custos e riscos do negócio”, afirma Leandro.

Para quem quer ingressar em um dos setores mais concorridos do país, não bastar entender de beleza, é preciso fazer uma boa gestão do seu negócio. Atendendo a essa demanda de mercado, o Senac Rio Claro oferece o curso Administração de Salão de Beleza. O horário das aulas, às segundas-feiras, quando os salões de beleza não abrem, permite a participação de profissionais que já atuam na área. O curso também é voltado para quem ainda não faz parte desse segmento e tem interesse em ingressar. O programa aborda conhecimentos sobre administração e trabalha as condições para a tomada de decisões que envolvem a abertura e gestão do negócio.