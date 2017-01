Estados Unidos – dicas

E. Cortez

As Ilhas Virgens Americanas, situadas no Caribe, estão em festa este ano. O arquipélago comemora 100 anos desde que foi comprado pelos Estados Unidos e deixou de ser dinamarquês. Mas quem ganhará o presente são os convidados da festa: os turistas, que receberão um voucher de 300 dólares.

Qualquer um que passar mais de três noites consecutivas em pelo menos uma das três ilhas –Saint Thomas, Saint John e Saint Croix– será presenteado. O voucher poderá ser aproveitado em atividades culturais e históricas.

Basta agendar a viagem no site de turismo das ilhas e reservar um dos hotéis participantes do programa do governo. É preciso fazer a reserva até 1º de outubro, e realizar a viagem até 31 de dezembro.

A festa é comemorada no dia 31 de março, quando há um século os norte-americanos pagaram 25 milhões de dólares para serem donos do arquipélago. E quem escolher março para visitar as Ilhas Virgens ainda vai receber um bônus extra: uma lembrança comemorativa do centenário do “Dia da Transferência”

Os turistas poderão desfrutar das maravilhosas praias onde a principal atividade é o banho e o mergulho, com um clima bem agradável por todo o ano, com temperaturas médias de 25º no inverno e 28º no verão, nunca chegando a temperaturas abaixo de 21º ou acima de 32º.

Os brasileiros que se interessarem por esta oportunidade fantástica precisam ter o visto americano e os vôos não são diretos do Brasil, então é necessário fazer escalas. O acesso pode ser feito de avião a partir de Miami. O principal aeroporto fica em Saint Thomas e a viagem até lá custa em torno de R$ 800. Já o deslocamento entre uma ilha e outra pode ser feito a barco ou avião.

Os visitantes podem resgatar os créditos hospedando-se em hotéis participantes, lista que pode ser encontrada no site de turismo da Ilha Virgem dos EUA.

Águas cristalinas – Formadas por Saint Croix, Saint John e Saint Thomas, as Ilhas Virgens Americanas oferecem restaurantes sofisticados, águas azul-turquesa e cidades pitorescas. Em Saint Croix, os coloridos prédios coloniais dinamarqueses de Christiansted são o cenário perfeito para jantar ou velejar. Os jardins subaquáticos de coral são um paraíso para mergulhadores.

Em Saint Thomas, a meca do consumo, Charlotte Amalie tem uma vida noturna agitada. Já a serena Saint John oferece trilhas tranquilas, enseadas escondidas e a animação dos bares e lojas de Cruz Bay. Barcas e serviços aéreos locais ligam as ilhas.

Com dinheiro extra e águas turquesas como essas, ir até lá parece uma ótima idéia, não?