Campus Party, em São Paulo, para quem gosta de ciência, tecnologia, inovação…

Livio Oricchio

Ciência, cultura, entretenimento digital e empreendedorismo. Sobre esses temas será possível acompanhar no Pavilhão de Exposições do Anhembi as mais diversas atividades, como palestras, debates e oficinas, de terça-feira, dia 31, a domingo, 5. Trata-se da Campus Party, evento onde é possível interagir, compartilhar conhecimento, produzir novidades e, essencialmente, expor as inovações.

Tenho escrito regularmente neste espaço sobre ciência, em especial a astronomia. Pois dia 2, quinta-feira, os campuseiros, participantes da Campus Party, terão uma oportunidade extraordinária de contato com essa ciência que está dentre as que mais crescem. Na realidade o tema da palestra será Astrofísica, ou seja, a Física aplicada ao cosmos.

A responsável é a renomada astrofísica brasileira Duilia Fernandes de Mello, desde 2008 professora de Física e Astronomia da Universidade Católica da América, em Washington, nos Estados Unidos, e colaboradora da Nasa através do Instituto de Astrofísica e Ciência da Computação, associado ao Goddard Space Flight Center, da agência espacial norte-americana.

Duilia Fernandes de Mello desenvolve trabalhos para a Nasa há 20 anos. No encontro da Campus Party a cientista discorrerá sobre as mais recentes descobertas na sua área, como é o caráter inovador do evento. O instituto de Duilia Fernandes de Mello dispõe de boa porção de tempo no telescópio espacial Hubble e foi num dos seus estudos que identificou uma supernova, a SN 1997D, que a ajudou a se tornar famosa.

Supernova é o estágio final da vida de uma estrela de grandes proporções. Sem ter mais hidrogênio no estoque para converter em hélio, a estrela simplesmente explode, lançando no espaço porções de massa de átomos mais pesados, como carbono, oxigênio, cálcio, potássio, ferro, magnésio, dentre outros, fundidos no seu núcleo, permitindo, dessa forma, que a vida surja, como foi o caso da Terra.

Na palestra de quinta-feira Duilia Fernandes de Mello vai expor várias imagens captadas pelo Hubble, das mais distintas manifestações do universo, como galáxias, aglomerados, efeitos das chamadas lentes gravitacionais, ou seja, astros com imagens deformadas pelo desvio dos raios de luz ao passar por objetos de grande massa, como previa Albert Eisntein.

Mas a Campus Party terá muito mais a oferecer.

Para quem não pode ir ao Pavilhão de Exposições do Anhembi a Campus Party desenvolveu uma plataforma digital. Os interessados em tecnologia, descobertas e avanços podem acompanhar o que se passa no evento através de uma espécie de mídia social. É ela:

www.campuse.ro

Essa plataforma permite acesso às transmissões das palestras, dos debates e oficinas ao vivo e aos vídeos de todas as edições da Campus Party, iniciada no Brasil em 2008. O encontro é uma produção da MCI, empresa destinada a gestão de associações e organizações de eventos, com sede em Genebra, na Suíça, em 1987.

Mais informações podem ser obtidas no site

http://brasil.campus-party.org/

Se você for à palestra da Duilia Fernandes de Mello nos vemos lá. Abraços.