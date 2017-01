Sesc Piracicaba inicia atividades para os idosos

A atividade é um programa de educação não formal desenvolvido pelo Sesc SP desde 1963. Em 2016, aproximadamente 6.400 pessoas participaram dos shows, bate-papos, sessões de cinema, oficinas de artesanato, vivências musicais e teatrais, jogos e palestras realizados na programação que é agrupada em três conjuntos – Arte e Expressão, Corpo e Movimento e Sociedade e Cidadania.

Para 2017, o Sesc Piracicaba pretende ampliar projetos como Sarau Sertanejo, que acontece todo primeiro domingo com mês e reuniu cerca de 2 mil pessoas nos shows realizados em 2016; realizar a segunda edição do projeto Trajetórias – Uma breve reflexão sobre nossas matrizes culturais, que trouxe personalidades piracicabanas com muita história pra contar; Cine Interativo, que são exibições de filmes com mediação e reflexão sobre o envelhecimento; Roda de Prosas que acontece toda terça, às 14h, e reúne os participantes em encontros que exploram diferentes linguagens como música, dança, literatura e colocam o idoso para refletir, trocar ideias e encontrar novos e velhos amigos; Viagens e passeios de um dia para conhecer locais como Sala São Paulo e Museu do Futebol, além de visita ao Sesc Bertioga para encontro dos grupos da Terceira Idade de outras unidades; e a prática de atividades esportivas como o Vôlei Adaptado e o Quimbol, esporte genuinamente piracicabano que mescla fundamentos do voleibol, tênis de campo e futebol e é praticado às terças e quintas na unidade do Sesc Piracicaba por cerca de 20 atletas com mais de 60 anos.

Segundo Adriano Costa, animador cultural do Sesc Piracicaba e responsável pela programação do TSI, a proposta é desenvolver projetos e ações que possibilitam que novos e velhos idosos participem das atividades que refletem o processo do envelhecimento ativo, tornam o idoso protagonista de sua própria rotina e proporcionam descobertas de novas habilidades e gostos. “A gente quer que o idoso sinta-se à vontade no Sesc, seja praticando atividade física, seja lendo, assistindo filme ou dançando. O convite é que os idosos vivenciem novas sensações e aprendam coisas novas como, por exemplo, aprimorar a dança e/ou aprender a mexer no celular”, conta. Inclusive, semanalmente, o Sesc desenvolve o projeto Plugados no Espaço de Tecnologias e Artes que disponibiliza um instrutor para ensinar o idoso a usar aplicativos ou a navegar na rede mundial.

Sesc Piracicaba, fica à Rua Ipiranga, 155 – Centro. Horário de funcionamento: de terça a sexta, das 13h15 às 21h45 e de sábado, domingo e feriado, das 9h30 às 17h45. Mais informações (19) 3437-9292.