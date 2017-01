Semáforos da Rua 14 com a Tancredo indicam quanto falta para mudar o sinal

A prefeitura está instalando os equipamentos no encontro da Rua 14 com avenidas Visconde e Tancredo Neves, três das vias mais movimentadas do município. “É um sistema mais moderno”, destaca o secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, Marco Antonio Bellagamba. “Contamos com a colaboração dos condutores, pois a redução de acidentes depende muito do respeito às leis e à sinalização de trânsito”, acrescenta.

Dispositivos similares vêm sendo utilizados cada vez mais nos municípios brasileiros. Semáforos do tipo aumentam a segurança de motoristas e pedestres ao reduzir o risco de colisões provocadas por paradas bruscas de condutores na mudança de sinal.

Os mecanismos de organização do trânsito são um dos focos do novo governo municipal nesses primeiros dias de trabalho. A prefeitura começou nesta semana a instalar semáforo no Jardim Inocoop, no cruzamento da Avenida Tancredo Neves com a Rua 5. Além disso, a Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana está revendo o uso de alguns semáforos, visando aumentar a segurança e melhorar a fluência de trânsito em alguns trechos.