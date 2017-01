Rio Claro fará parcerias com Fundo Social do Estado

A notícia foi recebida com entusiasmo por Paula Silveira Costa, presidente do Fundo Social de Solidariedade de Rio Claro, que participou na quinta-feira (26) de reunião com Lu Alckmin, primeira-dama e presidente do Fundo Social do Estado de São Paulo (Fusesp).

“Os cursos de capacitação estão entre as prioridades da nova gestão municipal e investimentos e parcerias nesta área serão muito bem-vindas”, destaca Paula, acrescentando que “o encontro foi bastante produtivo e possibilitou que pudéssemos estreitar relações com o governo estadual e conhecer melhor os projetos do Fusesp e parcerias com os municípios”.

Os projetos em andamento no município também foram apresentados pela primeira-dama de Rio Claro, com destaque para os que envolvem a terceira idade. Wellington Oliveira (diretor) e Lenir Lima (assessora), do Fundo Social de Rio Claro, também participaram da reunião.