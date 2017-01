Prefeitura recupera rua em Batovi

Mesmo com as chuvas dos últimos dias, a prefeitura de Rio Claro segue com os serviços de manutenção no distrito de Batovi

Os trabalhos fazem parte das atividades da Secretaria de Obras, que está tendo dificuldades para realizar os serviços por causa do solo encharcado. “Os esforços estão sendo redobrados para melhorarmos as condições das ruas do distrito”, comenta o secretário Paulo Roberto de Lima. O prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria, também esteve no local e acompanhou toda a tarefa.

Neste início de trabalho a equipe está concentrada na avenida 3, próximo ao acesso da rodovia Washington Luís (SP-310). Na intervenção de manutenção da avenida foram refeitas as canaletas para o escoamento da água e utilizados materiais de reuso, como raspa de asfalto e resto de construção civil.

Além de melhorar as vias públicas, a prefeitura também está dando atenção às pontes do distrito. Na segunda-feira, a prefeitura realizou reparos na ponte sobre o Ribeirão das Araras, que fica no bairro Fazendinha. A outra ponte, prejudicada pelas enxurradas no final de semana, também irá receber serviços municipais.