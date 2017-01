NOVOS CURSOS

A Fatep (Faculdade de Tecnologia de Piracicaba) começa 2017 com bons motivos para quem está pensando um fazer um curso de pós-graduação: disponibilidade de novas Especializações, MBAs e descontos de 50% para interessados a partir de 50 anos.



Além dos cursos das Especializações já existentes na matriz curricular –Engenharia de Segurança e Georreferenciamento -, neste ano, a Fatep passa a oferecer mais cinco opções: Gerontologia, Ergonomia, Energias Alternativas, Enfermagem do Trabalho e Projetos de Estruturas.



Nos MBAs, as novas opções são Marketing e Gestão de Mídias Digitais, Lean Six Sigma e Green Belt e Gestão de Projetos, as quais se juntam a Auditoria e Perícia Ambiental, Gestão Empresarial, Gestão de Pessoas, Gestão da Qualidade, Gestão da Manutenção e Produção, Finanças e Controladoria, Logística e Produção.



Outra novidade é o programa especial de bolsas para quem tem mais de 50 anos, chamado de Bolsa Senior e que consiste em descontos de 50% nas mensalidades. Para participar, basta efetuar a inscrição em um dos cursos disponíveis para garantir o benefício.



As inscrições para os cursos de Especialização e MBAs da Fatep já estão abertas e podem ser feitas na secretaria da Fatep (Avenida Rio Claro, 290 – Bairro Areião), pelos telefones (19) 3432-9957// (19) 3301-2550, por email (pos@fateppiracicaba.edu.br) ou diretamente no site da Fatep:[www.fateppiracicaba.edu.br.]www.fateppiracicaba.edu.br.