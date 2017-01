LUZES DA CIDADE TUDO QUE TEM COMEÇO TEM FIM

Augusto Hofling A Bíblia Sagrada foi escrita há muito tempo, os livros foram guardados e consultados durante uma civilização de um povo que marcou época como nenhum outro. Chegou até nós graças ao trabalho de teólogos extraordinários que causaram a formação também de uma civilização cristã, marcada por atos de homens corajosos que tudo fizeram para interpretá-la, prossegui-la e perpetuá-la. A parte mais difícil de ser nela estudada é sem dúvida a que se refere aos acontecimentos futuros: o livro do Apocalipse. Como tudo que tem começo, tem fim, a historia de Adão e Eva, através do livro de Gênesis é muito discutida porque alguns estudiosos o colocam como uma espécie de parábola, com símbolos para serem interpretados ou apenas considerados literatura. Os gregos foram os mais ricos em criações de mitos, porém muitos autores reconhecem que o próprio povo humilde sabia que se tratava de simbolismo, entretanto o caso das escrituras sagradas o pensamento dos teólogos considera sua literatura real ainda que existam pontos de vista diferentes. Ultimamente apareceram muitos livros a respeito da previsão de nosso futuro, na visão dos livros proféticos, reforçando assim a noção de que os homens continuam preocupados com o futuro, porque tal tipo de literatura continua sendo comprada nas livrarias. O livro que já citamos nesta coluna “Como entender a Profecia Bíblica Sozinho”, do mesmo autor de “Deixados para trás”, grande sucesso de vendas nos Estados Unidos e vários outros países, Tim Lahaye. O que se nota no primeiro acima citado é uma preocupação de um alerta para todo o mundo, mesmo porque os próprios acontecimentos atuais provam que vivemos em situação perigosa devidos a tantos acontecimentos provocados pela natureza quantos outros ligados ao procedimento do homem atual: guerras, revoluções, atentados, perseguições, expulsões de gente para outros países, enfim fenômenos sociais simultâneos nunca verificados antes. Ao mesmo tempo a delinqüência, em outros lugares, aumentou o número de presídios destruídos pelos próprios presos, com revoltas, fugas, enfim nunca aconteceram tantos fenômenos sociais negativos em tal número! A situação preocupa as autoridades e, sobretudo, o povo de outros países. De uma coisa sabemos: vivemos em estado de alerta e preocupação. Portanto tudo isto nos faz pensar num futuro angustioso próximo. Não há mais aquele tempo em que tudo era só tranqüilidade. Muitos podem julgar que estamos sendo uma pessoa pueril, mas a realidade nos mostra que estamos em perigo e precisamos estar alertas para as profecias bíblicas que muito em breve devem realmente acontecer. Nunca esqueçamos da parábola de Jesus: O rico e Lázaro.