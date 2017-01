Lembrando que ETA 2 vai ser desligada neste domingo (29) 

O superintendente do Daae, Francesco Rotolo, explica que o serviço foi divido em duas etapas para diminuir o impacto causado à população. “Fizemos 60% da obra sem precisar desligar a ETA”, comenta Rotolo. De acordo com ele, os outros 40% serão executados no domingo (29), no período das 6 às 14 horas, quando será necessário paralisar a estação. “Nesse dia e horário o consumo é menor e por isso haverá menos impacto para a comunidade”, explica o superintendente. Se chover, o serviço poderá ser suspenso e adiado para uma data a ser marcada.

Parte dos trabalhos foi realizada na quarta-feira (25) e o restante será realizado no próximo domingo (29), caso não chova. A obra em andamento vai preparar a ETA 2 para o funcionamento do novo canal de captação de água que entrará em operação com a conclusão da nova barragem que está em fase final de construção.

A ETA 2 é responsável por 60% da água distribuída no município e sua fonte de captação é o rio Corumbataí. A paralisação da ETA 2 no domingo poderá causar interrupção no fornecimento de água ou baixa pressão nas torneiras em bairros como Grande Cervezão, Mãe Preta, Jardim Village, Arco-íris, Santana, Panorama, Parque Universitário, Jardim Wenzel, Parque São Jorge, São José, São Caetano, Santa Elisa, Ipanema, Guanabara, Jardim das Palmeiras, Terra Nova, Recanto Paraíso, Alto do Santana, Jardim Boa Vista, Santa Maria, Matheus Manieiro, Jardim Nova Rio Claro, Jardim Bandeirantes, BNH, Jardim Paulista 2, Centenário, Maria Cristina, jardins Bonsucesso, Novo Wenzel, Bom Retiro, Condomínio Residencial São Paulo Home, Vila Martins, Benjamin de Castro, Parque Residencial, Paineiras, Vila Industrial, Vila Verde, Residencial Florença, Jardim América, São Miguel, Jardim Brasília, Jardim Karan, distrito de Ajapi, Alan Grey, Águas Claras, Vila Olinda, Jardim Progresso, Jardim Figueira, Jardim Ipê, Jardim São Paulo, Jardim Wenzel, Jardim das Flores, Residencial Regina Picelli, Jardim Floridiana, Santa Clara 1 e 2 e Distrito Industrial.

O Daae orienta que, caso necessitem, os moradores desses bairros armazenem água para atender necessidades básicas nesse período em que haverá o desabastecimento. O fornecimento será restabelecido assim que os serviços forem concluídos.