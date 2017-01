Fim de semana tem atrações gratuitas para as crianças no Shopping RC

Neste sábado, dia 28 de janeiro, das 14h às 16h30, as crianças vão se divertir muito com as atividades do Super Férias Infantil, organizado pelos professores do Floridiana Tênis Clube.

Para participar, as crianças precisam fazer inscrição pelo telefone 3534-3377 e depois basta brincar muito nas atividades propostas, como Estação do Futebol, para os pequenos craques da bola mostrar seu talento, Oficina de Balangandã, que são brinquedos feitos com fitas coloridas, Oficina Cultural, com brincadeiras antigas, como pé de lata, pula corda, jogo de peteca e corrida de saco, e Oficina Funcional, com desafios físicos para a criançada, como pular barreiras e passar por estepes.

Já no domingo, 29 de janeiro, as sessões do Teatro de Fantoches esperam as crianças com muitas histórias legais a partir das 16h, na Praça de Alimentação. As sessões são conduzidas por alunos de pedagogia da Faculdade Asser e têm foco tanto educativo como lúdico.

“O Super Férias Infantil está recheado de atividades muito legais para as crianças brincarem, e vale destacar que todas são gratuitas. Por isso, as crianças estão convidadas a comparecerem no Shopping Rio Claro no sábado e domingo para se divertirem com a nossa programação”, afirma Sibelly Paganotti, Analista de Marketing do Shopping Rio Claro.