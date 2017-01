Equipes de limpeza da prefeitura trabalham no Mirassol e Jardim São Paulo

Se não chover neste sábado (28) as equipes da Secretaria de Meio Ambiente retornam à região dos bairros Mirassol e Jardim São Paulo, onde a ação está sendo realizada desde a sexta-feira (27). O trabalho inclui a limpeza de terrenos baldios particulares que não foram limpos pelos donos. Nesse caso, a prefeitura faz o serviço e manda a conta aos proprietários faltosos.

A comerciante Juliana Calegaris mora naquela região, no Jardim Claret, e vê como muito importante que os terrenos fiquem limpos, principalmente para evitar o surgimento de animais peçonhentos pelo bairro. “São os donos que devem se preocupar em fazer a manutenção de seus terrenos e acho correto que a prefeitura mande a conta se tiver que limpar esses imóveis”, observa.

Tadeu Olivetti, da Secretaria de Meio Ambiente, explica que nestes primeiros dias do novo governo o trabalho de manutenção da cidade está sendo dificultado pelas chuvas. “Além disso, estamos trabalhando para melhorar a estrutura do setor para acelerar os trabalhos de limpeza”, comenta.

O prazo da prefeitura para os proprietários limparem seus terrenos terminou nesta semana. A partir de agora quem não cuidar de seu imóvel paga R$ 1,4648 por metro quadrado roçado ou capinado pela prefeitura, além de 20% sobre o valor total como taxa de administração dos serviços. A limpeza de um terreno de 300 m², por exemplo, custa R$ 527,32 se o trabalho for feito pelo município.

A orientação da prefeitura é para que todos mantenham os terrenos particulares em ordem o ano todo, já que a responsabilidade é dos proprietários. Essa atitude ajuda a conservar a cidade mais limpa, além de diminuir o risco de proliferação de animais peçonhentos e criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya, febre amarela e zika vírus.