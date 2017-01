Cursinho ATHO da Unesp de Rio Claro (SP) oferece 360 vagas

Seguem abertas até dia 17 de fevereiro de 2017 as inscrições para o Cursinho ATHO. A iniciativa é um projeto de extensão do campus de Rio Claro da Universidade Estadual Paulista (Unesp), é gratuito e beneficia estudantes de baixa renda na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e Vestibulares.

Para 2017 o cursinho oferece 360 vagas, sendo 240 para a turma do Extensivo e outras 120 para o Intensivo. As aulas oferecem aprofundamento do conteúdo do vestibular, simulados, plantão de dúvidas e atividades culturais.

Para participar é necessário se inscrever no site do cursinho, sem nenhuma taxa de participação. Além de preencher o formulário disponível na internet, será necessário indicar uma data para participar da entrevista classificatória, etapa única do processo seletivo.

As entrevistas devem acontecer entre os dias 18 e 24 de fevereiro, na sede do cursinho (Av. 24 A, 1515, Jardim Vila Bela, Rio Claro), das 8h às 12h, das 14 às 18h e das 19h às 22h. No dia da seleção, o candidato deverá comprovar residência, escolaridade e renda, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

– RG e CPF;

– Comprovante de Escolaridade;

– Comprovante de despesas mensais;

– Comprovante de renda de cada membro da família;

Veja mais informações no site do projeto.

Aulas

O cursinho será ministrado de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h40 para os alunos do Extensivo e aos sábados, das 8h às 12h20 e das 14h às 18h20 para o Intensivo.

Outras informações pelo telefone (19) 3526-9145 ou por e-mail cursinhoathosecretaria@gmail.com.