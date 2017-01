Coluna Edmar Ferreira

O Benitão deverá receber um ótimo público esta noite, mesmo com a Rede Vida mostrando o jogo ao vivo para todo o país. Muita expectativa foi criada em torno deste novo Velo, que tem no comando o especialista Álvaro Gaia. Acompanho o trabalho do professor desde 2013, quando assumiu o Independente, e estou botando muita fé em seu trabalho na Rua 3.

Mas todo cuidado é pouco, afinal de contas, o Bragantino sempre merece respeito. É um time de A-1 jogando a A-2. Ou seja, é sempre um dos favoritos ao acesso. Mas a força da torcida velista poderá ser determinante para a primeira vitória. Eu acredito.

Álvaro Gaia deverá colocar em campo o que tem de melhor, ou seja: Marcelo Bonan; Mizael, Bernardi, Edson Rocha e Adriano Garça; Arthur, Niander, Léo Aquino e Cristian; Júlio Madureira e Flávio Carioca. Ouça o jogo pela Rádio Pimba, com som digital. Acesse: www.radiopimba.com

Um pouco mais cedo, às 16h, o Rio Claro FC faz sua estreia na Série A-2 jogando em Santa Bárbara d’Oeste contra o União Barbarense. Pedreira também. Uma pena o Azulão ter perdido jogadores importantes da Copa Paulista como o goleiro Lucas Frigeri, o zagueiro João Gabriel e o atacante Medina.

Técnico Sérgio Guedes deverá colocar em campo: Paulo Victor; Hudson, Odair Lucas, Walter e Zeka; Alê, Acleisson, Francismar e Rayllan; Danilo Lopes e Daniel Bueno. Ouça União Barbarense x Rio Claro pela Rádio Pimba, com som digital, através do www.radiopimba.com

O volante Corrêa foi anunciado ontem como novo reforço do Capivariano para o Campeonato Paulista da Série A-2. O limeirense passou as últimas quatro temporadas no Fortaleza, disputando 109 jogos e marcando 4 gols. Como o time cearense mais uma vez não conseguiu seu acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro – perdeu a vaga para o Juventude em 2016 -, seu contrato não foi renovado.

Corrêa também passou por São Bento, XV de Piracicaba, Palmeiras (209 jogos e 17 gols), Dínamo da Ucrânia (60 jogos e 8 gols), Atlético/MG (34 jogos e 3 gols), Flamengo (25 jogos) e Portuguesa (58 jogos e 2 gols).

Para quem gosta de me ouvir no rádio, hoje eu transmito Inter de Limeira x Paulista de Jundiaí, às 11h, no Limeirão, pelos 1020 AM da Rádio Educadora ou pelo www.educadora.am. Comigo estarão César Roberto e Naldo Dias. É a abertura da Série A-3. O jogo também passará ao vivo na Rede Vida!.

Os familiares das vítimas da tragédia com o avião Chapecoense em Medellín dividirão R$ 3,8 milhões em razão do último amistoso entre Brasil x Colômbia no Engenhão. São R$ 1,4 milhão de renda no jogo, doações de empresários, além dos ingressos solidários (aqueles que o torcedor comprou pela internet só para ajudar e não foi ao campo). Tem também as cotas de transmissão da TV Globo. Bom valor, mas poderia ter sido muito mais.

A Chapecoense empatou sem gols com o Joinville em seu primeiro jogo oficial após a tragédia de Medellín. O jogo foi válido pela Primeira Liga e o goleiro Elias, reforço que veio do Juventude de Caxias, praticou um milagre. Ele dedicou a defesa aos jogadores da Chape que morreram no acidente. No sábado anterior, o time de Chapecó empatou amistosamente com o Palmeiras por 2 a 2.

Palmeiras foi multado em R$ 160 mil pela Fifa por violar o estatuto de transferências da entidade em acordo com a LDU por conta da transferencia de Hernan Barcos. Segundo o site Uol, a violação diz respeito à relação de terceira parte no acordo assinado entre Palmeiras e LDU do Equador. O Palmeiras ainda recebeu uma notificação com relação ao caso.

São Paulo deve estar “nadando em dinheiro”, só pode. Apenas nesta semana a diretoria recusou vender Luiz Araújo e Cueva. Para o primeiro, apontado como uma das maiores revelações do clube, o Lille da França teria oferecido 6,5 milhões de euros. Para o segundo, o Orlando City ofereceu dinheiro e o perdão da dívida da transferência de Kaká ao Morumbi, algo em torno de R$ 2,5 milhões.

Antes da estreia oficial na temporada, dia 3 de fevereiro contra o Linense, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista, o Santos fará um amistoso internacional hoje contra o Kenitra, do Marrocos, hoje às 18h30, no Pacaembu. A diretoria apresentará aos torcedores o novo uniforme (que continuará tendo a parceria com a Kappa) e os novos reforços.

Técnico Dorival Júnior deve utilizar a base do time que iniciou o jogo-treino contra o Nacional, ou seja: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Yuri e Zeca; Renato, Thiago Maia e Jean Mota; Vitor Bueno, Ricardo Oliveira (Artur Gomes) e Rodrigão. Lucas Lima, que defendeu a Seleção Brasileira no meio de semana, também poderá atuar.

Alexandre Pato pode ser mais um brasileiro a atuar no futebol chinês. Segundo o jornal “Marca”, o Tianjin Quanjian entrou em contato com o representante do jogador, Gilmar Veloz. O atacante chegou ao Villarreal em julho do ano passado, após deixar o Corinthians. Com contrato até 2020, o brasileiro recebe 2 milhões de euros (R$ 6,8 milhões) líquidos de salários por temporada, um dos mais altos do elenco.

Morreu ontem aos 65 anos, Ernesto Vecchio, primeiro treinador de Lionel Messi. O craque do Barcelona tinha um enorme carinho pelo profissional, que faleceu em Rosário, na Argentina. Pode ter certeza que no próximo gol que marcar, Messi o homenageará.

Foram definidos os confrontos das semifinais da Copa do Rei da Espanha: Barcelona x Atlético de Madrid, na chamada final antecipada e Alavés x Celta. O time de Vigo eliminou simplesmente o Real Madrid com um empate por 2 a 2, após vencer o jogo de ida por 2 a 1. Cristiano Ronaldo marcou seu 50º gol de falta.

Uma batalha épica. Assim foi a classificação de Rafael Nadal para a final do Aberto da Austrália. O espanhol jogou o melhor do seu tênis para eliminar o cacudo Grigor Dimitrov por 3 sets a 2, parciais de 6/3, 5/7, 7/6 (7/5), 6/7 (4/7) e 6/4, em 4h56 de jogo. Na outra semifinal, Roger Federer passou por Stan Wawrinka, no confronto de tenistas suíços, também por 3 sets a 2, parciais de 7/5, 6/3, 1/6, 4/6 e 6/3 em 3h04.

O Autódromo de Yucatán, no México, será reinaugurado neste final de semana com o nome do campeão brasileiro, Emerson Fittipaldi. O piloto dará a largada da 4ª Etapa do Campeonato Nacam de Fórmula 4.