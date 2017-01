Aula inaugural marca reinício de atividades esportivas na rede municipal

A aula inaugural acontece na quinta-feira (2) e o planejamento dos professores será realizado na sexta-feira. No dia 6, segunda-feira, os alunos voltam às aulas esportivas.

Na aula inaugural, que acontece no teatro do Sesi às 8h30, a Secretaria Municipal de Esportes e Turismo vai apresentar a dinâmica de trabalho do novo governo municipal para a área de esportes. “Vamos expor nossos objetivos e projetos”, comenta o titular da pasta, Ronald Penteado, explicando que a prefeitura quer ampliar as parcerias na área para incrementar o atendimento à comunidade.

Aulas em 25 modalidades são oferecidas pela prefeitura no programa municipal de esportes. As atividades acontecem em 40 pólos espalhados pela cidade. O quadro fixo de profissionais de educação física conta com 42 servidores entre professores e educadores físicos.

A nova administração já está realizando inscrições para novos alunos para as aulas gratuitas no programa de esportes, que atende crianças a partir de sete anos, adultos e idosos. Para se inscrever basta levar RG, e os menores de idade devem estar acompanhados de um responsável.

As inscrições são feitas na Secretaria de Esportes, que fica ao lado do ginásio Felipe Karan, onde estão relacionados as modalidade e locais de atividades. Os exames médicos são realizados por profissionais da prefeitura e são gratuitos.