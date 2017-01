Airbnb e as restrições ao direito de propriedade

O Airbnb permite aos indivíduos alugar o todo ou parte de sua própria casa, como uma forma de acomodação extra. O site fornece uma plataforma de busca e reservas entre a pessoa que oferece a acomodação e o turista que busca pela locação. Abrange anúncios em milhares de cidades e centenas de países. No Brasil, mais e mais pessoas comuns aderem ao site e passam a oferecer um quarto vago que está sobrando em casa ou um apartamento ou unidade mobiliada que não está sendo usada.

O interessado, depois de se cadastrar e fazer a pesquisa onde se insere a cidade, data da viagem e número de hóspedes, entrará em contato com o anfitrião, que aluga o imóvel, e tirar todas as dúvidas e ajustar preço e forma de pagamento. Até aí tudo muito interessante.

O problema é que proprietários de imóveis em condomínios residenciais (leia-se aqui condomínios para moradia e não aqueles compostos por chácaras ou unidades para locação variada, com diversificada finalidade de uso) enxergaram uma forma de ganhar dinheiro e lançaram suas unidades no cadastro do Airbnb, criando toda ordem de problemas para síndicos, porteiros, administradoras de condomínios e, obviamente, para os demais condôminos, que passarão a conviver com estranhos a cada dia (ou noite). Não se trata de locação para temporada e sim verdadeiramente serviço de hotelaria, com check-in e check-out, estrutura mobiliada, equipamentos de lazer e por aí vai. Acessar o site é muito interessante!

Pois bem: o artigo 5°, inciso XXII, da Constituição Federal, garante o direito de propriedade. Direito de uso: extrair da coisa todos os benefícios ou vantagens que ela puder prestar, sem alterar-lhe a substância; direito de gozo: fazer a coisa frutificar e recolher todos os seus frutos; e direito de disposição: consumir a coisa, gravá la com ônus, aliená-la ou submetê-la a serviço de outrem.

Ocorre que a propriedade não é um direito absoluto, devendo ser utilizada de forma racional e consciente, tanto no que diz respeito à sua função social, quanto à coexistência pacífica com terceiros no entorno. Por óbvio que toda e qualquer restrição ao seu uso deve pautar-se no interesse e resguardo da ordem social, de forma prática e eficaz. As limitações são imprescindíveis ao bem-estar coletivo, dentro de perspectivas de coexistência harmônica e pacífica de direitos constitucionais garantidos: do proprietário, de um lado, e dos demais cidadãos, de outro.

As regras do direito de vizinhança do Código Civil e as diretrizes previstas em convenções e regimentos internos de condomínios (eminentemente residenciais) trazem contornos bem limitativos do direito de propriedade individual, com o escopo de conciliar interesses de proprietários vizinhos, reduzindo os poderes inerentes ao domínio, de modo a regular a convivência social.

Se cada condômino pode usar, gozar e dispor livremente de sua unidade estritamente residencial sem prejudicar os demais, e se o acesso livre ao condomínio só é liberado para o condômino, inquilinos, familiares destes ou convidados autorizados, é óbvio que o sistema do Airbnb não se coaduna com o modelo tradicional de condomínio residencial, porque se trata de atividade comercial, substitutiva ou alternativa à hotelaria convencional ou “motelaria”.

Fácil encontrar entre os adeptos do Airbnb pessoas que procurarão casas em condomínios de bom padrão bem localizados (com piscina privativa, áreas de lazer, boa mobília, dentre outros atrativos), com intenções mais ou menos promíscuas, ilícitas – ou pouco lícitas -, exacerbadas, grupais, dentre outras, as quais criarão, naturalmente, toda ordem de problemas aos demais condôminos, porteiros e administradores dos sistemas condominiais estritamente residenciais, impondo riscos os mais variados sob o aspecto de segurança de moradores, funcionários, visitantes, além de previsível exceço de barulho dependendo das reais finalidades de utilização, quando se distanciar da simples estadia para lazer e descanso.

Sem o mínimo controle, diante da alta rotatividade que essa nova opção impõe, é bom que os síndicos e administradoras, além dos próprios condôminos, protejam-se, blindem-se e se organizem para evitar a mercantilização no uso de imóveis puramente residenciais, escolhidos para se ter segurança, paz, tranquilidade a ausência de contratempos e preocupações com estranhos sabe-se lá com que intenções.

Contra o condômino antissocial (proprietário ou inquilino) o síndico dispõe de mecanismos punitivos. Contra potenciais maus usuários do Airbnb, não terá ferramentas de atuação, ficando todos os demais condôminos à própria sorte.

William Nagib Filho – Advogado