Aberta inscrições para corte momesca 2017

Rio Claro está com inscrições abertas para o concurso que vai escolher rainha, rei momo e duas princesas para o Carnaval de 2017. Os interessados em participar da seleção devem comparecer à Secretaria Municipal de Esporte e Turismo, que está organizando o evento em parceria com a União das Escolas de Samba da Cidade Azul (Uesca).

A secretaria municipal fica na Avenida 1, número 1.100, na antiga estação ferroviária , e atende de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Para fazer a inscrição, é obrigatória a apresentação de documento de identidade (RG).

A escolha da corte momesca acontecerá no dia 10 de fevereiro, a partir das 20 horas, no Floridiana Tênis Clube. O ingresso custa R$ 5,00 mais um quilo de alimento não perecível. Os vencedores do concurso irão receber prêmios fornecidos pela organização do evento.

Rio Claro não terá desfiles de rua neste ano, mas serão realizados quatro dias festa com matinês e várias atrações no Jardim Público com a participação das escolas de samba. As atividades vão acontecer no sábado, domingo, segunda e terça-feira, dias 25, 26, 27 e 28 de fevereiro.