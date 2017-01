A saída de Ecclestone, hoje, trará mais benefícios que perdas a F1

E. Cortez

O assunto é tão sério que desta vez redijo na primeira pessoa. Quem gosta de F1, como eu, se surpreendeu com a saída de Bernie Ecclestone do comando da competição, anunciada por ele mesmo, esta semana, depois de mais de 40 anos ditando, com competência, seus rumos.

Nas últimas temporadas estive na maioria das corridas acompanhando de perto o trabalho do meu amigo Felipe Massa. Via Ecclestone se deslocar para lá e para cá nos autódromos, falando com pilotos, donos e chefes de equipe, promotores de eventos e, claro, primeiros ministros, rainhas, reis e príncipes. E tudo isso com mais de 80 anos. Hoje tem 86.

A F1 é o que é porque teve um empresário como Ecclestone. Inteligente, ousado, com uma visão de negócios impressionante. Você tem razão: seus métodos nem sempre foram os mais ortodoxos. Nunca desleal, mas a ética não era o seu forte.

A contribuição mais importante desse senhor inglês de 1 metros e 66 centímetros foi ser o líder que é. Eu vi no paddock, cada equipe está interessada em si própria. E nada mais. Jamais foram unidas. Se dependesse delas a F1 nunca atingiria o estágio que chegou.

Há alguns bons anos seu faturamento com a venda dos direitos de TV e taxa cobrada dos promotores dos GPs, principalmente, chega a US$ 1,2 bilhão por ano, quase R$ 4 milhões. 60% desse total são distribuídos às equipes, de acordo com vários critérios, sendo o mais importante a classificação no Mundial de Construtores no ano anterior.

Esse líder com poderes quase sobrenaturais para se impor aos interesses sempre conflitantes dos times será, agora, apenas um conselheiro dos três novos comandantes da F1, os norte-americanos Chase Carey, Sean Bratches, e o inglês Ross Brawn, diretor técnico nos títulos de Michael Schumacher na Benetton e Ferrari.

Os três foram escolhidos por Greg Maffei, presidente da empresa que adquiriu os direitos comerciais da F1, o grupo norte-americano Liberty Media, pela bagatela de US$ 8 bilhões (R$ 30 bilhões).

Mas se a F1 perdeu um verdadeiro líder e de grande importância para manter a união de todos, mesmo que à força, a saída de Ecclestone abre as portas para o Liberty Media explorar o seu melhor: as mídias digitais. Com Ecclestone e seus 86 anos de idade a internet não despertava maior interesse, apesar de seu imenso potencial.

Essa será, a curto prazo, a maior mudança que o Liberty Media vai introduzir na F1, para o seu bem: a entrada, para valer, nas mídias sociais. Carey e Bratches querem atrair o público jovem para a F1. Hoje a idade média de quem se interessa pelo evento é perigosamente alta. Nenhum esporte ou seja lá o que for sobrevive ignorando as mídias sociais.

Os dois já enxergaram que o critério de distribuição de dinheiro da F1 é o mais injusto possível. Esse é um dos fatores principais por somente uma ou suas escuderias poderem vencer as corridas. Poucos, como a Ferrari, ficam com a parte do leão e a maioria com a das formigas.

Mas para rever esse estado de coisas o Liberty Media terá de esperar o fim do contrato entre a empresa que controla a F1, a Formula One Management (FOM), a FIA e as equipes, o chamado Acordo da Concórdia. Todos o assinaram em 2013, depois de muita discussão, e sua validade é até o fim de 2020.

Até lá os três novos diretores da F1 não poderão fazer muita coisa, ao menos quanto a reduzir as enormes diferenças entre as escuderias, o que justifica as performances tão distintas entre elas. Esse contrato é sobrerano.

Bem, vamos lá. Será interessante acompanhar de perto como será a relação dos três líderes da F1 com quem faz o show, os pilotos, os donos e chefes de equipe e os promotores de GP. E, como não, conhecer seu pacote de mudanças nas áreas de comunicação, marketing e comercial a ser anunciado em breve e para aplicação a curto espaço de tempo.

No frigir dos ovos a maioria dos profissionais da F1 com quem falei acredita que a saída de Ecclestone irá trazer, hoje, mais benefícios que perdas, pela própria desatualização do grande maestro dessa orquestra, responsável por fazer da F1 um esporte milionário, bem como se tornar um dos homens mais ricos do mundo.