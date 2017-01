Vagas em creches de Rio Claro é preocupante

A proximidade do início do ano letivo, marcado para 6 de fevereiro, tira o sono de muitas famílias por conta do déficit de vagas nas creches do município. Neste ano, a situação que já é grave em todo o país, incluindo Rio Claro, pode tornar-se caótica devido à crise econômica que leva número significativo de pais a transferirem filhos da rede privada para as unidades municipais.

Atento ao problema, Luciano Bonsucesso, através de requerimento, sugere alternativa à administração municipal: a contratação de vagas emergenciais, por tempo determinado, na rede privada. A proposta do vereador intitulada “Prestação de assistência à educação de crianças com até cinco anos” foi apresentada na última quarta-feira, 25, ao prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria.

De acordo com Luciano Bonsucesso, que mantém contato com moradores de bairros, é elevado o número de mães que correm o risco de ter de sair do emprego devido à falta de vagas para seus filhos em creches municipais. “Conversei com várias mulheres que encontram-se na mesma situação”, afirma o vereador. “Sem ter onde deixar seus filhos, muitas delas não têm outra alternativa: terão de deixar o mercado de trabalho”, acrescenta.

A preocupação do parlamentar se dá pelo fato que há casos em que o salário da mulher é utilizado como complementação da renda familiar porém há outras situações onde a casa tem esta remuneração como única fonte de renda. “Estamos diante de um grave problema social, por isso apresentamos ao prefeito Juninho esta alternativa já praticada em várias cidades entre elas Araras, Hortolândia, Limeira, Piracicaba e Sumaré”, detalha Luciano.

O representante do PR na Câmara salienta que por tratar-se de matéria financeira a análise, avaliação e apresentação do projeto cabe ao governo municipal. “O custo da contratação destas vagas seria incluído no orçamento da Secretaria de Educação por no máximo três anos, prazo suficiente para o município construir novas creches e sanar o déficit”, assinala o parlamentar ao detalhar que o prestador de serviço teria de seguir vários critérios que passam pelas exigências contidas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Diante do exposto, Juninho da Padaria solicitou ao vereador que nesta quinta-feira, 26, se reúna com o secretário de Educação, Adriano Moreira. “O prefeito entende a gravidade da situação. Vamos buscar alternativa para sanar esta situação”, completa o vereador.