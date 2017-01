SUS pode ter Tabela Municipal

Com o objetivo de autorizar o credenciamento de prestadores de serviços na área da saúde, o vereador Luciano Bonsucesso defende a instituição da Tabela Municipal do Sistema Único de Saúde – SUS através de projeto do Executivo a ser enviado para análise e votação da Câmara Municipal.

O assunto foi abordado pelo parlamentar, de forma informal, com o prefeito Juninho da Padaria e o secretário municipal de Saúde, Djair Francisco, na última quarta-feira, 25, na entrega de mais uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU.

Luciano Bonsucesso abordou o tema, pela primeira vez, no último dia 19, na sede da Secretaria de Saúde em reunião com o titular da pasta o qual se prontificou a aprofundar estudos. Através desta iniciativa, explica o representante do PR na Câmara, a prefeitura tem a possibilidade de pagar valor maior aos prestadores de serviço dentro da tabela nacional do SUS para viabilizar procedimentos ambulatoriais, exames de apoio e diagnóstico, consultas especializadas, entre outros trabalhos.

“A revisão dos valores da Tabela Municipal do SUS deverá ser aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde”, afirma o parlamentar ao frisar que tal procedimento já foi adotado por outras cidades. Quanto ao credenciamento das prestadoras de serviços, cita Luciano, deve ser feito pela Secretaria Municipal de Saúde através do chamamento público.

“Os prestadores de serviços, devidamente credenciados, vão integrar banco o qual o gestor público poderá recorrer de acordo com a necessidade aumentando a oferta e diminuindo a fila de espera”, explica o vereador ao apresentar a proposta. As despesas provenientes para remuneração dos procedimentos da Tabela Municipal do Sistema Único de Saúde deverá, para efeito de orçamento financeiro, empregar recursos próprios do orçamento vigente do Município.