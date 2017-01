SESI-SP seleciona talentos da nova geração de atores

Interessados devem ter até 27 anos, ensino médio completo e registro definitivo de ator ou figurante (DRT). Não há taxa de inscrição.

O Núcleo Experimental de Artes Cênicas do SESI-SP está com inscrições abertas até o dia 24 de fevereiro para interessados que queiram participar de sua 16ª turma. Podem se inscrever atores e figurantes de 18 a 27 anos, com registro definitivo na Delegacia Regional do Trabalho (DRT) e ensino médio completo. O curso é gratuito e não há taxa de inscrição.

A iniciativa promove um espaço de pesquisa e aprimoramento de investigação do trabalho do ator a partir de diferentes graus de atuação que tragam à luz as distintas relações entre ele e aquilo que representa. Nesse percurso, são desenhados os graus da representação, da construção da personagem e a criação da persona até o papel do narrador na cena contemporânea.

O programa passou o ano anterior sem abrir nova turma, por conta de um processo de reformulação de sua metodologia, incorporando aspectos mais inovadores à vivência dos alunos. Além da carga horária maior, de 327h para 396h, traz como novidade a chance de trabalhar durante todo o curso com artistas de companhias de teatro renomadas. Esses especialistas ministrarão debates e oficinas em três diferentes módulos.

O processo seletivo, composto por análise de currículo, workshop experimental e entrevista, selecionará 16 atores. As aulas serão realizadas as terças, quartas e quintas, das 9h30 às 13h30. Os alunos também terão a oportunidade de participar de uma série de atividades extracurriculares como, por exemplo, apresentação de cenas selecionadas desenvolvidas ao longo de cada módulo, e, também, possíveis apresentações de leituras dramáticas do Portas Abertas, evento do Núcleo de Dramaturgia SESI-British Council.

As inscrições deverão ser feitas apenas presencialmente no Centro Cultural FIESP – Ruth Cardoso (Avenida Paulista, 1.313, andar intermediário), de segunda a sexta, das 10h às 11h30 e das 13h30 às 17h. Os interessados devem apresentar cópias e originais dos documentos de identidade, certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente, currículo, registro do DRT e clipping de trabalhos realizados anteriormente, caso tenha.

Mais informações na página http://www.sesisp.org.br/Cultura/Nucleo-Experimental-de-Artes-Cenicas.htm.

Sobre o Núcleo Experimental de Artes Cênicas

Criado em 2001, o Núcleo Experimental de Artes Cênicas do SESI-SP é um espaço de aperfeiçoamento artístico e profissional de jovens atores. Em seu histórico, já teve a coordenação de renomados profissionais e estudiosos da área, como Isabel Setti, Carlos Martins, Maria Thaís e Miriam Rinaldi. Os ingressantes também têm a eventual oportunidade de participar das produções teatrais do Espaço Mezanino do SESI-SP. Além de complementar a formação do jovem ator, essa experiência auxilia em seu amadurecimento, a partir de novas experimentações com o público e a crítica.