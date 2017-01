Samu de Rio Claro tem nova viatura com UTI

“Este veículo representa um ganho muito grande para os serviços do Samu”, comenta o secretário municipal de Saúde, Djair Claudio Francisco.

O socorro oferecido pelo Samu tem como principal característica a rapidez do atendimento, feito desde o início com acompanhamento médico.

A nova ambulância é de suporte avançado, foi doada pelo Ministério da Saúde e recebida oficialmente no início do mês em São Paulo pelo prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria. “O Samu faz um trabalho que salva vidas e, com mais esta viatura, poderá oferecer um serviço com qualidade ainda melhor”, observou Juninho ao fazer a entrega para a equipe do Samu, na tarde desta quarta-feira (25).

O vice-presidente da Câmara Municipal, vereador Júlio Lopes, agradeceu ao ministro da Saúde, Ricardo Barros, por contemplar Rio Claro com essa nova viatura.

Também participaram da entrega os vereadores Geraldo Voluntário, Rafael Andreeta, Luciano Bonsucesso, Ney Paiva, Adriano La Torre, Thiago Japonês, Seron e Irander Augusto.

Além das duas ambulâncias de suporte avançado, o Samu de Rio Claro tem outras seis de suporte básico, as quais são usadas para atendimentos de urgência de menor complexidade. O Samu também atende os moradores de Analândia, Corumbataí, Ipeúna, Itirapina e Santa Gertrudes.

De acordo com a coordenadora do Samu regional, Silveli Pazetto, o novo veículo representa uma excelente conquista para a população. “A UTI móvel é um importante suporte em nosso trabalho”, afirma.

O Samu funciona 24 horas por dia e atende pelo telefone 192, com médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e socorristas em urgências de natureza traumática, clínica, pediátrica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental. A direção clínica é do médico Ronnie Peterson Meyer.