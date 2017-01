Prefeito e OAB conversam sobre DDM, novo fórum e vara federal

Representantes da OAB reuniram-se semana passada com o prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria, que vê como grande reforço para a administração municipal contar com o apoio de uma entidade importante como a OAB.

“Nestes primeiros dias de governo temos buscado parcerias e a proximidade com a OAB é um ganho enorme para Rio Claro”, comenta Juninho, lembrando que a entidade vem participando com destaque de pautas como a implantação da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e a conclusão do novo prédio do fórum.

“A OAB está à disposição do município”, confirmou o presidente da subseção de Rio Claro, Mozart Gramiscelli Ferreira, durante a reunião de sexta-feira (20) no paço municipal, da qual participaram a secretária geral da entidade, Ionita de Oliveira Krugner, e a secretária geral-adjunta, Maira Fernanda Bento Beltrame.

Durante o encontro o prefeito foi informado que um dos principais pleitos deste momento da OAB Rio Claro é a implantação no município de uma Vara Federal de Justiça, pois atualmente a população tem que se deslocar para Limeira ou Piracicaba no caso de processos federais. “É uma questão de suma importância para o município”, explicou o presidente da entidade.

Os representantes da subseção de Rio Claro da OAB também destacaram que a entidade, com 27 comissões de trabalho, tem cadeira em todos os conselhos municipais, o que permite auxiliar diretamente na elaboração de políticas públicas relevantes para o município.