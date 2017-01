Polícia militar prende traficante de drogas em Rio Claro

Na noite de ontem (24), policiais militares, da Companhia de Força Tática, em Rio Claro, prenderam um traficante de drogas, no bairro do Estádio

Os policiais da equipe do Canil realizavam patrulhamento quando avistaram uma pessoa em atitude suspeita e após realizarem a abordagem e vistoriarem as imediações do local, obtiveram sucesso em localizar 29 porções de cocaína, 150 eppendorfs vazios, a quantia de R$ 110,00 além de diversos materiais utilizados para embalagem de drogas.

Na sequência o traficante foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi realizado o registro da ocorrência, sendo encaminhado ao presídio, permanecendo à disposição da justiça.