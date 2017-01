Limpeza de terrenos baldios começa em Rio Claro

Toda a cidade será atendida pelo serviço que será iniciado pelo Jardim Mirassol. Para realizar o serviço, a prefeitura dividiu o município em 25 setores. O trabalho será realizado priorizando os pontos mais críticos.

“Além dos aspectos de limpeza e segurança, os serviços também representam mais uma ação da prefeitura no combate à dengue”, destaca o prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria.

Após a execução do trabalho, a prefeitura mandará a conta aos proprietários faltosos. Quem não cuidar de seu imóvel pagará taxa de R$ 1,4648 por metro quadrado roçado ou capinado pela prefeitura, além de 20% sobre o valor total como taxa de administração dos serviços. A limpeza de um terreno de 300 m², por exemplo, custará R$ 527,32 se o trabalho for feito pelo município.

O diretor da Secretaria de Meio Ambiente, Tadeu Olivetti, ressalta que o ideal seria que a prefeitura não precisasse limpar terrenos particulares e pudesse concentrar esforços na manutenção de áreas públicas. A orientação da prefeitura é para que todos mantenham os terrenos particulares em ordem o ano todo, o que ajuda a manter a cidade mais limpa e também diminui o risco de proliferação de animais peçonhentos e criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya, febre amarela e zika vírus.