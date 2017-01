Jardim Inocoop está ganhando semáforo na Tancredo Neves

A prefeitura de Rio Claro começou na quarta-feira (25) a implantar semáforo no cruzamento com a Rua 5 no Jardim Inocoop. Moradores e motoristas confirmam o grande número de acidentes naquele trecho e apóiam a instalação do equipamento.

Adão Moreira dos Santos mora no Jardim das Palmeiras e passa várias vezes por dia pelo cruzamento da Tancredo com a Rua 5. “É importante colocar semáforo neste ponto, aqui é muito perigoso”, comenta.

Jaqueline Aparecida Bucioli também está satisfeita com a instalação do novo semáforo. Moradora na esquina ao lado ela convive com os constantes abusos de velocidade principalmente de motoristas vindo pela Tancredo Neves. “Vi vários acidentes por causa disso”, atesta.

O prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria, acompanhou o início de colocação da estrutura onde ficará o novo equipamento. “Hoje esse é um trecho complicado do trânsito, mas ficará mais seguro com o novo semáforo e a colaboração dos motoristas”, destaca.

Após a implantação da estrutura as demais etapas serão providenciadas nos próximos dias pela prefeitura, que providencia a melhoria por meio da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana.