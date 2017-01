Guarda civil recolhe veículo produto de furto depenado pela estrada velha de Batovi

Imediatamente a Vtr 487 com os Gcms Pedro e Cortês que faziam patrulhamento pelo bairro Sta Eliza se deslocaram até o local e constataram. Trata-se de um Vw/Voyage placas CEP- 2381 de cor azul ano 1984 de Rio Claro produto de furto do dia 22/01/2017 completamente depenado. Conduzido ao Plantão Policial ( Guincho São Lucas) a autoridade plantonista elaborou RDO 874/17 Auto de Exibição e Apreensão do veículo. A Gcm elaborou RO GCM 115/17 Auto Localizado. A Equipe do GGIM da Gcm fez contato com proprietário que compareceu pelo plantão.