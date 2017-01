Coluna Edmar Ferreira

Não me causou nenhuma surpresa apenas 18 mil pagantes no amistoso da solidariedade entre Brasil e Colômbia, no Engenhão. A CBF esperava arrecadar R$ 4 milhões para os familiares das vítimas do acidente com o avião da Chapecoense e teve que se contentar com R$ 1,2 milhão.

Ouvi inúmeras desculpas: Rio de Janeiro está quebrado, Engenhão é longe, é fim de mês, carioca só quer saber de verão e carnaval, não tem Neymar e não tem graça. Não importa. Nada justifica. O colombiano deve estar envergonhado com a falta de solidariedade do povo brasileiro. Escrevi aqui na coluna que se a tragédia fosse com o avião do Atlético Nacional, o brasileiro não faria nem 10% do que fizeram os colombianos. Desculpa minha sinceridade.

Mas têm aqueles que defendem nosso povo. Respeito, mas não concordo. Estamos longe de sermos um país solidário. Aqui a individualidade e o oportunismo prevalecem sempre. Ninguém está nem aí com o próximo. Vou citar dois exemplos: 35 mil pagantes para o amistoso Atlético/PR x Penãrol e 34 mil para a final da Copa SP de Juniores entre Corinthians x Batatais.

Sobre o amistoso, gostei do goleiro Weverton, do zagueiro Rodrigo Caio, do volante Wallace e do atacante Dudu. O gol marcado pelo palmeirense foi um grande presente pelo que fez em 2016, ajudando o Verdão a conquistar o Brasileirão após 22 anos. Espero que Tite o convoque mais vezes. Pena que o zagueiro Vitor Hugo não entrou no jogo. Merecia também.

O novo ranking da Fifa terá o Brasil na liderança, algo que não acontecia desde maio de 2010. Ele será divulgado no dia 9 de fevereiro. A Seleção Brasileira necessitava de um simples empate contra a Colômbia, no amistoso realizado no Engenhão, para tomar a liderança da Argentina.

Foi a sétima vitória seguida de Tite no comando (18 gols marcados e apenas 1 sofrido), igualando ao lendário João Saldanha. A diferença para a Argentina era de apenas 90 pontos. Com a vitória sobre os colombianos, o Brasil somará 582 pontos e ultrapassará o rival. Quando Tite assumiu o time em 2016, o Brasil ocupava apenas a nona colocação no ranking.

O Fenerbahce tentou a contratação de Arrascaeta, do Cruzeiro, e não conseguiu. Agora o alvo do time turco é o meia Rodriguinho. O Corinthians teria recebido uma oferta de 4 milhões de euros, mas quer mais. Já o Grêmio atravessou a negociação com Jadson e ofereceu mais ao meia. Definição deve acontecer hoje.

Interessante a matéria que o Globo Esporte fez com Carlinhos, artilheiro do Corinthians na Copa São Paulo de Juniores. Quando era criança, em Jaú, o goleador levou um tiro na perna. Ele tinha cinco anos na época e quase teve a perna amputada. Carlinhos estava a caminho da igreja quando a arma de um ladrão de boi disparou acidentalmente e o atingiu.

Aquela que seria a principal atração do Campeonato Paulista da Série A-3 infelizmente não entrará em campo. O lendário Túlio Maravilha rescindiu seu contrato com o Taboão da Serra, às vésperas do início da competição. O caçula da A-3 usou o Facebook para comunicar a “rescisão amigável” entre as partidas. O motivo seria a agenda cheia do ex-goleador do Botafogo/RJ e da Seleção Brasileira.

A cidade de Taboão da Serra estava em festa com a contratação de Túlio, que foi apresentado em um Shopping Center e ganhou a camisa 1.000 em alusão ao seu milésimo gol na carreira. Apesar da saída de Túlio, seu filho Túlio Júnior, lateral-direito de 18 anos, continuará no Taboão da Serra, onde tem contrato de dois anos. O Taboão estreia na Série A-3 neste sábado, às 16h, contra a Matonense. Os veteranos Adriano Gabiru e Acosta são as atrações.

São Paulo e Palmeiras precisarão se enquadrar ao novo regulamento da CBF, caso queiram participar da Taça Libertadores da América de 2019. Os times que não tiverem uma equipe de futebol feminino disputando competições nacionais estarão proibidos de disputar a Libertadores.

Dos 20 times que disputarão a Série A em 2017, apenas sete têm equipes femininas, são elas: Corinthians, Grêmio, Ponte Preta, Santos, Sport, Vitória e Flamengo.

Além de São Paulo e Palmeiras, precisarão formar times femininos: Fluminense, Botafogo, Vasco da Gama, Bahia, Chapecoense, Atlético/GO, Avaí, Coritiba, Atlético/PR, Cruzeiro e Atlético/MG.

Diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, afirmou ontem que os valores que o Atlético Nacional, da Colômbia, pede para negociar o atacante Miguel Borja estão fora do alcance do futebol brasileiro. “Borja é inviável, acima de 15 milhões de euros (R$ 51 milhões)”, disse. Mattos deixa claro, porém, que o negócio não está totalmente descartado.

Crefisa deve injetar no Palmeiras algo em torno de R$ 90 milhões somente este ano. Mas é bom que Leila Pinheiro seja eleita presidente do Conselho Deliberativo, o que deve acontecer. Renovação de contrato deve acontecer até a metade de fevereiro.

Hoje acontecem os jogos de volta da Pré-Libertadores: às 20h45 – Montevideo/URU x Universitário Sucre/BOL (ida 2 x 3); 22h45 – Deportivo Táchira/VEN x Deportivo Capiatá/PAR (ida 0 x 1) e Independiente Del Valle/EQU x Deportivo Municipal/PER (ida 1 x 0).

Neymar continua na crista da onda. O craque do Barcelona e da Seleção Brasileira lançou mais um produto comercial que promete bombar nas redes sociais. O rosto do goleador ganhou emojis (aquelas carinhas usadas por internautaas), que serão comercializados por 0,99 dólares (R$ 3). Segundo informações do site Uol, os ”Neymojis” estarão disponíveis em iOS e Android. O brasileiro é o segundo jogador a entrar nessa onda. O primeiro foi o francês Pogba, do Manchester United.

Curiosidade do dia: Valdson, ex-jogador do Flamengo, quando foi contratado por um clube do México disse: “Estou realizando meu sonho de ir jogar no futebol europeu”. Oh pai!