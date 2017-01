Adolescente é apreendido pela PM

Na noite de quarta-feira (25), policiais militares, da Companhia de Força Tática, em Rio Claro, apreenderam dois adolescentes por ato infracional de posse ilegal de arma e receptação.

Os policiais realizavam patrulhamento, no Jardim Novo II, quando avistaram duas pessoas em atitudes suspeitas, as quais ao visualizarem a viatura, empreenderam fuga, sendo acompanhas e detidas. Após serem submetidas à busca pessoal e ser realizada vistoria em uma residência, os policiais obtiveram sucesso em localizar um revólver com 05 munições, quatro aparelhos celulares, sendo um deles produto de roubo, a quantia de R$ 4.225,00 além de apetrechos utilizados para a comercialização de drogas e anotações referentes à contabilidade do tráfico.

Na sequência os infratores foram conduzidos ao Plantão Policial, onde foi realizado o registro da ocorrência, sendo ouvidos e liberados aos seus responsáveis.