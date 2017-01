A difícil escolha de uma profissão

A escolha do que fazer profissionalmente é de extrema importância na vida de qualquer pessoa. Afinal, é desta escolha que a vida da pessoa dependerá para dar o sustento e realizar os seus sonhos. Muitas vezes, passam os anos e o profissional ainda não sabe em qual profissão quer se especializar, ainda mais com a grande oferta de faculdades e cursos.

Por isso, no momento da escolha, é preciso que o profissional busque informações sobre como o curso pode ajudá-lo profissionalmente e quais são os seus diferenciais. “O momento da escolha é crucial para a carreira. Neste momento o aluno tem em suas mãos, o poder de escolher uma faculdade e um curso que farão a diferença para a sua vida”, pontua Antonio Raimundo dos Santos, diretor de educação da Faculdade ISAE Brasil.

Hoje, as empresas esperam que os profissionais saiam bem preparados para o mercado de trabalho. Principalmente, para terem papéis de líderes e conquistarem cada vez mais o protagonismo e a tomada de decisões. Na Faculdade ISAE Brasil, os alunos têm contato com matérias que o colocam como peça principal do seu aprendizado. Onde o objetivo é torna-los líderes conscientes e que saibam trabalhar em conjunto com seus colegas. “Nosso papel é dar ao aluno, todo suporte para que ele saia para o mercado de trabalho, sabendo quais são seus deveres. Mais do que profissionais, pessoas responsáveis com a sociedade e o coletivo”, coloca Antonio Raimundo.

Durante o Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais, os participantes têm a sustentabilidade pautando seu dia-a-dia, além de um modelo de aprendizagem que traz ao aluno o desenvolvimento de competências pessoais e interpessoais. Além de participar de visitas técnicas em empresas parceiras, colocando em contato com grandes profissionais da área.

Durante o curso, os alunos têm a possibilidade, também, de participar de programas de voluntariado, onde podem colocar em prática os ensinamentos aprendidos na sala de aula. “Aqui o aluno é confrontado a sair da sua zona de conforto e buscar o seu melhor sempre. Ele precisa estar preparado para o mercado, assim terá mais chances de crescer na carreira com uma maior facilidade”, completa Antonio Raimundo.