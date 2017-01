Vagas do PAT – terça feira – 24 de Janeiro de 2017

Sujeito a alteração no decorrer do dia.

Para mais informações destas e demais vagas, comparecer ao PAT (av. 3, 536, centro) com carteira de trabalho, RG, CPF e número do PIS Ativo.

ESSAS SÃO ALGUMAS VAGAS QUE CONSTAM NO SISTEMA ‘MAIS EMPREGO’:

Ajudante de Eletricista

Almoxarife** Captação de Currículos

Analista Administrativo (Vagas Para PcD)

Auxiliar de Enfermagem

Chefe de Serviços de Limpeza

Churrasqueiro

Cozinheiro

Cuidador de Idosos

Eletricista de Instalações de Prédios

Empregada nos Serviços Domésticos

Encanador**Vaga para captação de currículos.

Fiscal de Prevenção e Perdas

Jardineiro

Marmorista

Mãe Substituta

Mecânico Motor a Diesel

Mecânico Eletricista de motores a diesel

Mecânico Montador** vaga captação de Currículos

Soldador

Repositor em Supermercados (Vagas para PcD)

Supervisor Operações/Técnico em Ultrason Líquido

Supervisor de Operações na Área Controle de Produção

Torneiro CNC

Torneiro Mecânico

Técnico de Enfermagem

Vendedor Interno(Loja de Perfumaria)**captação de currículos

Vendedor no comercio de mercadorias

Lembramos que essas vagas ficam disponíveis no SISTEMA MAIS EMPREGO até seu limite de encaminhamento.