Sisu abre inscrições

O período termina às 23h59 da próxima sexta-feira (27). Para concorrer, é necessário ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2016 e não ter tirado zero na redação. Notas de outras edições do Enem não serão aceitas.

Os candidatos poderão se inscrever em até duas opções de curso em universidades e institutos públicos, federais e estaduais. O número de vagas aumentou: são mais 238 mil, em relação a 205,5 mil no ano anterior. Além disso, cinco instituições públicas aderiram ao sistema: de 128, passou a 131 em 2016.

A lista de cursos disponíveis no Sisu é imensa e contempla bacharelados, licenciaturas, tecnólogos e Área Básica de Ingresso – ABI (em que o estudante cumpre um ciclo básico e escolhe a habilitação mais tarde). (fonte Enem Virtual)