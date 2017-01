Responsabilidade com cães e garantia da segurança de trabalhadores e pedestres

Animais domésticos, sobretudo os cães, são encontrados em diversas casas, no município de Rio Claro. A amizade proporcionada entre animais e seus donos, trazem benefícios à vida do ser humano, principalmente do ponto de vista psicológico, pois cuidar de um animal pode reforçar a saúde mental, afastar a solidão e elevar a autoestima.

Entretanto apesar dos pontos positivos, a responsabilidade com os animais, como os cães é essencial, para evitar que os mesmos fiquem sozinhos soltos pelas ruas, bem como educá-los e treiná-los para que respeitem nossos semelhantes, principalmente vizinhos, pedestres ou mesmo trabalhadores que circulam pelas vias públicas.

Ao caminhar pelo município de Rio Claro, ou transitar de carro pelos bairros, é recorrente visualizar animais soltos, principalmente cães, alguns abandonados ou mesmo de propriedade particular. Muitos destes avançam em moradores, pedestres ou ciclistas que circulam pelas ruas, como também profissionais em exercício de suas funções – carteiros, motoboys, vendedores, coletores de resíduos, entre outros.

Na última semana, um fato desagradável ocorreu no município, relatada pela empresa que faz a coleta de lixo em Rio Claro. Segundo um representante da empresa, um de seus trabalhadores, que recolhia os sacos de lixo em frente a uma residência, no bairro Jardim Progresso, foi atacado por um cão, de propriedade particular, ficando com ferimentos gravíssimos nos braços e na perna.



Este fato coube um boletim de ocorrência, visto que segundo o Código Civil Brasileiro, em seu Artigo 936 regulamenta que: “O dono, ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maiores. Afinal a existência causal entre comportamento animal e dano verificado é explicito neste caso, sendo o dever a indenização.”.

Vale ressaltar que uma mordida de cão, pode provocar riscos à saúde humana, por exemplo, infecção bacteriana da ferida, devido à lesão traumática da pele, nervos, vasos e tendões, e ainda em casos de ausência de vacinação correta, pode ocasionar raiva, doença transmitida pela saliva do cão, e que pode levar a morte.

Assim, a posse de um animal, principalmente cães, nos traz uma reflexão, que além do cuidado que devemos ter com eles, os próprios, também devem ser ensinados a respeitar as pessoas, repreendendo-os quando necessário, e instruindo-os a se manterem na residência, para a segurança de todos.