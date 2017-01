Raio X da UPA do Cervezão quebra

Problema em placas eletrônicas paralisou o funcionamento do aparelho de raios-x da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cervezão no domingo (22), em Rio Claro. A Secretaria Municipal de Saúde já fez os encaminhamentos para consertar o equipamento. Ninguém deixará de ser atendido no período em que o aparelho ficar desativado. Os pacientes que precisam do serviço estão sendo encaminhados à UPA da Avenida 29.

Inicialmente foi identificado que a origem da pane pode estar na má adequação do sistema de cabos elétricos que alimentam o aparelho. Esses cabos foram implantados em 2011 quando o equipamento de raios-x foi instalado. Da maneira como foi feito, os fios ficam expostos à umidade, o que gera risco de sobrecarga e curto-circuito.

Técnicos farão avaliação das instalações para determinarem as providências a serem tomadas. O prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria, esteve na UPA do Cervezão nessa terça-feira (24) vistoriando o trabalho dos técnicos. “Estamos nos empenhando para normalizar a situação o mais breve possível”, explica Juninho.