Professores que atuam em local longe da cidade podem receber gratificação

Estabelecida por legislação vigente, a concessão de gratificação por local de difícil acesso aos profissionais do magistério da rede municipal está na pauta de trabalho de Adriano La Torre por conta da aproximação do início do ano letivo marcado para 6 de fevereiro. O vereador esteve reunido com o novo titular da pasta da Educação, secretário Adriano Moreira no Núcleo Administrativo Municipal, o NAM, onde encaminhou solicitações.

De acordo com La Torre, que reuniu-se com professores que atuam na rede municipal, existe a necessidade de manter o atendimento feito até 2016, recuperar parte da concessão que foi retirada de duas escolas bem como expandir o benefício para outros quatro estabelecimentos de ensinos.

No encontro, Moreira explicou que existe decreto municipal que regulamenta a legislação que trata da questão do difícil acesso. O documento, detalha o secretário, estabelece critérios para que escolas possam ser incluídas. “As escolas precisam estar situadas em distritos, zona rural ou na zona urbana em locais isolados”, assinala.

Ainda, segundo o secretário, o professor precisa residir no mínimo a 13 quilômetros da escola para que possa ser contemplado com a gratificação. Hoje, as três escolas que encontram-se aptas a credenciar professores são: Agrícola, da Assistência e de Batovi.

Na avaliação de La Torre, a solicitação feita pelo Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais procede e tem o seu apoio. “Defendemos que as escolas do Jardim Novo – Angela Mônaco Perin Aily, Hélio Jorge dos Santos e Sebastião Ambrózio, e a do Jardim Novo Wenzel – Caminho da Vida Margarida Penteado, sejam incluídas nesta gratificação devido às suas localizações”, afirmou o vereador ao secretário Moreira.

Outro ponto abordado por La Torre diz respeito à reintegração das escolas do Jardim Novo Wenzel, Celeste Calil e Luiz Martins Rodrigues Filho. “Assim como as do Jardim Novo, essas escolas também situam-se em área afastada na zona urbana”, salienta o vereador. “Trata-se de uma justa reivindicação dos educadores”, finaliza.

Em resposta, Adriano Moreira informou que a prefeitura está qualificando a localização das escolas no Jardim Novo I bem como a Secretaria de Educação elabora documento para apurar o impacto financeiro das concessões pretendidas.