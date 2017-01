Prefeitura realiza reparos na ponte do Ribeirão das Araras

O local é o principal acesso dos moradores da região à área urbana da cidade. “Trabalhamos para devolver o quanto antes condições de tráfego à ponte”, destaca Paulo Roberto de Lima, secretário de Obras do município, que esteve no local acompanhando os serviços, juntamente com o prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria, e o secretário de Agricultura Emílio Cerri.



A ponte foi danificada pelas intensas chuvas do fim de semana, que arrastaram do local grande volume de terra e provocaram erosões, comprometendo as estruturas laterais de concreto e a superfície da ponte. Sem poder utilizar a passagem, os moradores têm como rota alternativa a rodovia Washington Luis, que tem cobrança de pedágio.



Cerca de 20 propriedades rurais compõem o bairro, que teve a ponte construída recentemente. As fortes chuvas do final de semana também trouxeram transtornos aos moradores do distrito de Batovi, que teve ponte arrancada pelas águas. O trânsito no local precisou ser interditado.