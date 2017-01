Prefeito recebe integrantes da Cipa

A reunião ocorreu no salão de audiências do gabinete no paço municipal, onde também participaram do encontro os secretários Gilmar Dietrich (Finanças) e Jean Scudeller (Administração) e o diretor de Administração, Sérgio Christofoletti.

O presidente da Cipa, Alexandre Maximiano, e outros membros da comissão conversaram com o prefeito sobre o funcionamento da Cipa e pediram apoio para a realização de atividades. Ele deve elaborar e apresentar à prefeitura um plano anual para o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) pelos servidores.

O prefeito Juninho da Padaria destacou a importância da Cipa para manter a segurança e integridade dos funcionários. “A Cipa não é só um instrumento de proteção do trabalhador, é também um instrumento de prevenção importante para o município, pois evita acidentes e custos com um trabalhador acidentado”, afirma. Segundo ele, é fundamental preparar o trabalhador para a prevenção de acidentes e doenças, com educação e informação. Juninho também solicitou o comprometimento dos “cipeiros” e de todo o funcionalismo municipal na adoção de boas condutas que possam evitar acidentes de trabalho.