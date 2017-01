Paulo Guedes pede urgência no conserto da ponte de Batovi

Sempre atento a necessidade de manter em condições adequadas os acessos aos distritos e demais áreas da zona rural de Rio Claro, o vereador Paulo Guedes está solicitando da prefeitura que trabalhe com rapidez na recuperação da ponte localizada na Rua 1 do Distrito de Batovi, interditada após ter sido danificada pelas intensas chuvas do final de semana.

Na manhã dessa quarta-feira (25) o vereador fiscalizou pessoalmente os estragos causados e constatou junto a moradores, proprietários e empresários do agronegócio a urgência de se restabelecer o quanto antes o fluxo de veículos pela ponte.

“Essa passagem possui uma importância estratégica principalmente para o escoamento da produção dos produtores rurais e empresários ceramistas, pois agiliza o acesso à Rodovia Wilson Finardi (SP-191), que liga Rio Claro a cidade de Araras” – salienta Guedes.

O vereador está encaminhando uma propositura ao prefeito João Teixeira Junior, Juninho da Padaria, para o conserto imediato da ponte. “Ele [Juninho] também já esteve no local e sabe da importância de agir com rapidez” – afirma Guedes, ao destacar a necessidade de que as equipes das secretarias de Agricultura e Obras permaneçam constantemente mobilizadas para manutenção das pontes e estradas rurais, em especial nesta época do ano caracterizada por chuvas frequentes.