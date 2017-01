Nesse sábado, tem aulão gratuito de zumba no Shopping Rio Claro

Nesse sábado, 28 de janeiro, a programação do Super Férias do Shopping Rio Claro terá mais um aulão de zumba, jump, step e ginástica funcional a partir das 17h. O aulão é gratuito e ministrado por monitores da Faculdade Asser e do Floridiana Tênis Clube, e acontece no estacionamento alternativo sul do Shopping.

O destaque do aulão é a zumba, que está na moda porque promove muitos benefícios para a saúde. As aulas são uma mistura de ginástica com movimentos de dança embalados por ritmos latinos, criada na Colômbia e que rapidamente conquistou o público. A zumba queima de 500 a 1.000 calorias em uma aula, dependendo da intensidade do treino, é indicada para o sistema cardiovascular devido aos movimentos de respiração que ocorrem durante os exercícios, auxiliando na saúde do coração. Ela também trabalha os músculos inferiores, fortalecendo-os. E, por fim, é um ótimo exercício para a memória, já que os passos da zumba devem ser memorizados.

O step é um exercício praticado com o uso de uma pequena plataforma com acompanhamento de coreografias, com grande adesão nas academias. O Fit+ é um conjunto de exercícios aeróbicos dinâmicos que são feitos com agachamento, dentre outros. Já o jump é um treino realizado sobre pequenas camas elásticas ou trampolins e mistura dança e aeróbica para a perda de peso.

Todos os treinos serão feitos com exercícios básicos e acompanhamento de professores especializados na área.

“Com tantos benefícios, convidamos os monitores e professores da Faculdade Asser e do Floridiana Tênis Clube para ministrarem aulas com esses exercícios para os nossos clientes durante o Super Férias do Shopping Rio Claro, incentivando as pessoas para a prática diária de exercícios como forma de manter a saúde em dia”, destaca Sibelly Paganotti, Analista de Marketing.