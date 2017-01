Mutirão da dengue visita mais de 3.000 casas e elimina uma tonelada de lixo

O segundo mutirão de combate à dengue, chikungunya e zika vírus, realizado no sábado (21) percorreu cinco bairros: Jardim das Palmeiras, Jardim Brasília I e II, Jardim Esmeralda e parte do Jardim Guanabara. Foram retirados 1.040 quilos de entulhos que poderiam se tornar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças. Foram recolhidos pneus velhos, restos de móveis, lixos, material de construção, entre outros resíduos.

Além da inspeção casa a casa feita pelos agentes de saúde, a operação contou com o apoio do serviço Cata Bagulho, da Sepladema (Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento e Meio Ambiente). Os agentes da Fundação Municipal de Saúde visitaram 3.033 imóveis, sendo que 2.087 passaram por vistoria. Durante a semana os agentes vão retornar às casas dos moradores ausentes para completar o trabalho.

As visitações casa a casa, terreno a terreno, garantem uma cobertura mais ampla nas ações de prevenção e eliminação de criadouros do mosquito, uma vez que a maioria dos criadouros está localizada no interior das residências. No primeiro mutirão do ano, realizado no sábado (14), os agentes percorreram um total de 3.228 imóveis. Nos dois mutirões realizados pela Fundação de Saúde foram percorridos 6.621 casas e terrenos localizados em 10 bairros.